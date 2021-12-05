Жительницу Мурманска при аренде домика на Новый год обманули мошенники

Злоумышленникам грозит до двух лет лишения свободы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

18-летней мурманчанку мошенники оставили без денег и новогоднего настроения. Девушка обратилась в полицию, рассказав, что стала жертвой мошенников.

- В ходе беседы с девушкой полицейские выяснили, что она собиралась провести Новый год в компании своих друзей на природе. Для этого она нашла в Интернете рекламу с предложением аренды деревянных домиков в лесопарковой зоне. Связавшись с «продавцом» по телефону, она получила через соцсети фотографии красивых строений и уютного интерьера внутри. Из-за большого спроса и для получения скидки на аренду незнакомец настоял на полной предоплате, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Недолго думая, северянка согласилась и перевела 15 тысяч рублей на указанный счет. В дальнейшем аферист перестал выходить на связь и заблокировал номер телефона.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Злоумышленникам грозит до двух лет лишения свободы.

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