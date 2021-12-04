В минстрое Мурманской области объяснили происхождение пятен на отремонтированных стенах драмтеатра

На фасаде драмтеатра обнаружились пятна. Фото: www.hibiny.com

Реконструкция Мурманского областного драмтеатра началась летом 2015 года, срок окончания работ неоднократно переносился. Строительную готовность достигли только осенью 2021 года.

Сейчас коллектив театра обживается в обновленном здании. А северяне подмечают недостатки выполненных работ.

Так, на стенах снаружи выступили пятна. За комментарием наша редакция обратилась в министерство строительства Мурманской области.

- Во время реконструкции здания Мурманского областного драматического театра были проведены работы по утеплению фасада. Потемнение на фасаде возникло из-за того, что при наступлении холодов из утеплителя вышла влага, которая в нем могла содержаться. Это стало неприятным сюрпризом для всех, так как при монтаже утеплитель был сухим. Сейчас фасад здания сухой и внутри, и снаружи, - сообщили "КП"-Мурманск" в минстрое.

Напомним: только в 2022 году будет восстановлен барельеф.

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