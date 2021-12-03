Работа панорамного ресторана в Кировске зависит от погоды

Чтобы не разочароваться, стоит заранее узнавать, работают ли гондолы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

20 ноября в Кировске открылся самый высокогорный панорамный ресторан Северо-Запада России "Плато".

Попасть на него сейчас можно только на подъемнике, в будущем гостей будет возить работать ратрак. Работа канатной дороги зависит от погоды. 1 и 2 декабря в Кировске бушевала метель, ветер в порывах достигал 29 м/с. Из-за этого в ресторан было не попасть.

Чтобы не разочароваться, стоит заранее узнавать, работают ли гондолы.

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