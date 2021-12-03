Прогноз погоды в Мурманске и области на 4,5 декабря 2021 года: до -32 градусов, ветер

4 декабря погоду Кольского полуострова будет определять антициклон. Фото: Евгения ГУСЕВА

Как и обещали синоптики, на выходных в Мурманскую область вернутся морозы.

4 декабря погоду Кольского полуострова будет определять антициклон: ожидается облачная с прояснениями погода, местами снег. В отдельных районах туман, изморозь. Температура воздуха -15-20, при прояснениях -23-28 в течение суток. На дорогах гололедица.

- 5 декабря ожидается влияние циклона, смещающегося по Баренцеву морю в восточном направлении: на севере области ожидается порывистый ветер, температура воздуха ночью -18-23, при прояснениях -27-32, днем -20-25, на крайнем севере области -13-18 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

В начале следующей недели температура воздуха существенно не изменится.

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