Завершены поиски 13-летнего мальчика из Мурманска

Мальчика нашли живым. Фото: "СеверСпас"

В Мурманске завершились поиски 13-летнего Марат Гирфанова. Напомним: мальчик не вернулся домой вечером 2 декабря после занятий в детской музыкальной школе.

К счастью, подростка быстро нашли, с ним все в порядке.

- Местонахождение несовершеннолетнего Гирфанова установлено. В отношении него каких-либо противоправных действий не совершалось, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Где пропадал мальчик не уточняется в силу его возраста.

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