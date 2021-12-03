В Мурманске пропал 13-летний мальчик

Марат пропал, когда ушел из музыкальной школы. Фото: "СеверСпас"

В Мурманске объявили поиски 13-летнего Марата Гирфанова. Вечером 2 декабря подросток не вернулся домой из детской музыкальной школы №5 (Скальная, 18). Местонахождение ребенка все еще не известно.

Приметы: среднего телосложения, волосы короткие, светло-русые. Был одет в черную шапку, синюю короткую куртку, черные брюки и высокие черные ботинки.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Марата, просят обратиться в ПСО "СеверСпас" по телефону: 8 953 757 57 48 либо позвонить в полицию: 02 или 102.

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