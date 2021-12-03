Мурманск может установить побратимские связи с израильским городом

Стороны обсудили состояние и перспективы социально-экономического развития заполярной столицы. Фото: vk.com/citymurmanskru

2 декабря в Мурманске прошла рабочая встреча представителей городской администрации с делегацией Генерального консульства Израиля в Санкт-Петербурге.

Стороны обсудили состояние и перспективы социально-экономического развития заполярной столицы, кроме того коснулись темы двустороннего сотрудничества в сфере экономики и культуры.

– Несмотря на то, что Мурманск пока еще не имеет побратимских связей с городами Израиля, граждане этой страны частые и желанные гости, – отметила врио главы муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова. – В частности, сборная Израиля успешно участвовала в I Чемпионате мира по спортивной версии игры «Брэйн ринг», который прошел в Мурманске в 2019 году.

Заместитель председателя Совета депутатов Мурманска Андрей Сысоев отметил, что Мурманск готов к установлению новых побратимских связей. Например, с городом Хайфа, который тоже является крупным городом-портом.

– Мы хотим дать новый импульс взаимоотношениям между регионами России и Израиля: университетами, школами, некоммерческими организациями, представителями торговли. В целом, существует потенциал для развития связей в различных сферах жизни, – рассказал Генконсул Израиля в Санкт-Петербурге Ури Резник.

В условиях пандемии Мурманск продолжает развивать межмуниципальное сотрудничество, в том числе с зарубежными странами. В частности, налажена организация проведения встреч и форумов в формате онлайн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Американский блогер об Арктической кухне: "Это другая планета". Башир Дуду приготовил вместе с шеф-поваром каре оленя (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru