На Арктическом форуме в Санкт-Петербурге рассказали о развитии Мурманской области

Область относится к старопромышленным регионам - все месторождения глубокой выработки. Фото: Вера СЛОНСКАЯ

На Арктическом форуме, который в эти дни проходит в Санкт-Петербурге, Мурманск назвали лидером по экономическому развитию среди других регионов. Главные преимущества области - она входит в состав Арктической зоны целиком, является самой густонаселенной, урбанизированной территорией, по сравнению с другими северными субъектами.

Вице-губернатор Мурманской области Ольга Кузнецова отметила, что основная цель - это развитие порта Мурманск. В отличие от других портов, он незамерзающий и глубоководный. Для морских проектов это очень удобно - работы можно вести круглогодично, также стоит отметить низкие затраты на дноуглубление.

Количество резидентов, решивших работать в нашем регионе, уже составило 96 - на этой неделе зарегистрировали еще трех. У каждого из них есть возможность выбрать свою программу - ТОР или АЗРФ.

- Один из последних зарегистрированных резидентов "НОВАТЭК" выбрал АЗРФ для строительство центра лыжной подготовки и ТОР для строительства завода рыбообработки. Ключевой принцип - получение земли без торгов, что возможно в рамках АЗРФ, - рассказала Ольга Кузнецова.

Область относится к старопромышленным регионам - все месторождения глубокой выработки. Вице-губернатор отметила, что в рамках АЗРФ начали разрабатывать новые месторождения - Африкандское месторождение, Федорова тундра. Появился новый абсолютно зеленый проект - это «Большая медь» в Мончегорске.

- Многие жители и депутаты возмущались, что преференции были предоставлены "НОВАТЭКу", потому что их проект на момент введения новых преференциальных режимов уже активно реализовался. Но все подрядчики, которые работают на этом проекте, зарегистрировались в Мурманской области и мы получаем от них налоги, - рассказала Ольга Кузнецова.

Деловая активность резко повысила пассажиропоток, поэтому в фокусе внимания аэропорты. Фото: Вера СЛОНСКАЯ

Следующий блок - социальный. В рамках проектов в области планируется создание 8800 рабочих мест, что требует подготовки кадров и перестройки среднего и высшего образования. Это следующий этап развития области. Естественно, упомянули Териберку и создание природного парка, который позволит упорядочить туристический поток.

Деловая активность резко повысила пассажиропоток, поэтому в фокусе внимания аэропорты. В Мурманске требуется новый терминал и расширение ВВП, в Апатитах - новый терминал.

Ольга Кузнецова отметила, что "Арктический гектар" вызвал шквал заявок. В Мурманской области поступило 3072 заявки, а всего по России - 5300. Из-за этого вырос спрос на индивидуальное жилищное строительство.

- Сейчас составлены тепловые карты - где больше всего оформлено заявок. По инфраструктурному меню будем проводить электрификацию этих районов. Запускаем программу "Свой дом в Арктике" - это гранты в сумме 1 миллион рублей на строительство своего дома в области, - рассказала Ольга Кузнецова.

Напоследок вице-губернатор рассказала секреты проекта "Новый Мурманск". По двухэтажному пешеходному мосту от площади Пять Углов можно будет за десять минут попасть в этом место. На мосту разместят торговую зону и музей. В самом комплексе будут размещены гостиницы, офисы, термальный комплекс. В итоге у портового города появится набережная которой сейчас нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Американский блогер об Арктической кухне: "Это другая планета". Башир Дуду приготовил вместе с шеф-поваром каре оленя (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru