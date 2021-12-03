Жители Мурманска борются с захватчиками парковочных мест

Один двор северяне уже почистили. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Инициативные северяне решили бороться с захватчиками парковочных мест во дворах Мурманска, очищая территорию от мусора.

- "Феодалы"-соседи захватывают большую часть парковок во дворах. Складируют свой мусор на парковочные места, тем самым якобы помечают территорию, считая ее своей. Если в вашем дворе такая же проблема, пишите - приедем, поможем, - сообщил в паблике "Мурманск ДТП ЧП" Степан Романчев.

Один двор уже стал чище - мурманчане вывезли оттуда кучу старых досок и шин. Многие по достоинству оценили поступок автовладельцев.

- Гениально! А то уже просто невозможно это терпеть! На днях видела как сосед строит на "своем" месте конструкцию из бутылки от омывайки и подпирает это непонятной деревяшкой, - отметила в комментариях к посту Анна Морозова.

Но есть и несогласные с такой уборкой, ведь мало кто хочет, чтобы на почищенное им парковочное место вставала другая машина.

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