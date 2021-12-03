5 декабря в центре Мурманска перекроют движение по трем улицам

В администрации города предупреждают об ограничении движения, связанном с проведением церемонии открытия главной елки. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В воскресенье, 5 декабря, в Мурманске зажгут огни на главной новогодней елке, что красуется на площади Пять Углов. Всех северян ждут на праздник.

Тем временем в администрации города предупреждают об ограничении движения, связанном с проведением церемонии открытия главной елки.

- Будет перекрыто движение и запрещена парковка всех видов транспорта, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца по улице Ленинградской, от улицы Профсоюзов до улицы Воровского с 00.00 до 18.00 5 декабря, - сообщили в мэрии.

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