На трассе "Кола" в Мурманской области "скорая помощь" попала в ДТП, три человека пострадали

Травмы получили три пассажира, которые ехали в Ford, им помогли амбулаторно. Фото: Мурманск ДТП ЧП / vk.com/murmansk_dtp

Вечером 2 декабря в Мурманской области в ДТП попала машина скорой помощи.

- В 19.50 в районе 1414 километра автодороги Р-21 "Кола" водитель Subaru, двигаясь со стороны Печенги в сторону Мурманска, не справился с управлением и допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилем Ford Tranzit (скорая помощь. - Ред.), - сообщила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Фото: Мурманск ДТП ЧП / vk.com/murmansk_dtp

Травмы получили три пассажира, которые ехали в Ford, им помогли амбулаторно.

Фото: Мурманск ДТП ЧП / vk.com/murmansk_dtp

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