Молочный завод "Латона" в Североморске закрывается

Североморский молочный завод "Латона" прекратит свою работу.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Североморский молочный завод "Латона" прекратит свою работу.
В группе предприятия в "ВКонтакте" появилось объявление, что с 1 декабря интернет-магазин по доставке молочной продукции прекращает работать.
- Есть объективные факторы, которые, к огромному нашему сожалению, вынуждают закрыть интернет доставку, - уточнили представители "Латоны".
Также в личных сообщениях северянам подтвердили, что и сам завод прекратит работу.
Напомним: ранее сообщалось, что на поддержку сельского хозяйства, в том числе и молочного, в Мурманской области направят полмиллиарда рублей.
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