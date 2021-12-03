Молочный завод "Латона" в Североморске закрывается

Североморский молочный завод "Латона" прекратит свою работу. Фото: Мария ЛЕНЦ

Североморский молочный завод "Латона" прекратит свою работу.

В группе предприятия в "ВКонтакте" появилось объявление, что с 1 декабря интернет-магазин по доставке молочной продукции прекращает работать.

- Есть объективные факторы, которые, к огромному нашему сожалению, вынуждают закрыть интернет доставку, - уточнили представители "Латоны".

Также в личных сообщениях северянам подтвердили, что и сам завод прекратит работу.

Напомним: ранее сообщалось, что на поддержку сельского хозяйства, в том числе и молочного, в Мурманской области направят полмиллиарда рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Американский блогер об Арктической кухне: "Это другая планета". Башир Дуду приготовил вместе с шеф-поваром каре оленя (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru