Американский блогер об Арктической кухне: "Это другая планета"

Вместе с шеф-поваром Башир Дуду приготовил каре оленя. Фото: скриншот видео/vk.com/7sky_murmansk

Блогер из США Башир Дуду посетил один из ресторанов в Мурманске, где оценил Арктическую кухню.

- У меня возможность не только попробовать, но и поучаствовать в процессе приготовления, - отметил гость.

Вместе с шеф-поваром он приготовил каре оленя с чесночным соусом и добавлением клюквенного крема.

- Это другая планета, - резюмировал Башир Дуду.

Своими впечатлениями он делится на YouTube-канале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители Мурманской области могут присоединиться к акции «Новогоднее чудо». Каждый желающий может купить подарок для детей из социальных учреждений (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru