Момент столкновения автобуса и маршрутки в Мурманске попал на видео

В аварии никто не пострадал. Фото: скрин видео "Мурманск ДТП ЧП"
В Мурманске на улице Старостина произошла авария с участием общественного транспорта. На видео, которое опубликовали в паблике "Мурманск ДТП ЧП", можно рассмотреть момент аварии.
Водитель автобуса врезался в маршрутку, которая стояла впереди него на автобусной остановке. Видимо, дистанция между машинами была слишком мала.
Как уточнила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская, в данном ДТП никто не пострадал. Обстоятельства аварии уточняются.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жители Мурманской области могут присоединиться к акции «Новогоднее чудо». Каждый желающий может купить подарок для детей из социальных учреждений (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru