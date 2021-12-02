Момент столкновения автобуса и маршрутки в Мурманске попал на видео

В аварии никто не пострадал. Фото: скрин видео "Мурманск ДТП ЧП"

В Мурманске на улице Старостина произошла авария с участием общественного транспорта. На видео, которое опубликовали в паблике "Мурманск ДТП ЧП", можно рассмотреть момент аварии.

Водитель автобуса врезался в маршрутку, которая стояла впереди него на автобусной остановке. Видимо, дистанция между машинами была слишком мала.

Как уточнила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская, в данном ДТП никто не пострадал. Обстоятельства аварии уточняются.

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