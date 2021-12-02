В Мурманске вахтовик забил коллегу ножкой от стула

Тело нашел третий вахтовик, который тоже приехал из Саратовской области и жил вместе с коллегами. Фото: СУ СКР по Мурманской области

Командировка в Мурманскую область закончилась для двух вахтовиков из Саратовской области очень печально. Один из них погиб, а в отношении второго, как сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Мужчины приехали в Заполярье в сентябре этого года, работодатель поселил их на съемной квартире на улице Загородней в Мурманске. В ночь с 17 на 18 сентября коллеги выпивали, поэтому утром их, не протрезвевших, не допустили к работе. Мужчины не особо расстроились и продолжили пить до вечера. В какой-то момент они поссорились.

- Один из работников нанес другому не менее 22 ударов кулаками и ножкой от стула в область головы, туловища и конечностей потерпевшего. От полученных повреждений в виде сочетанной тупой травмы тела потерпевший скончался на месте происшествия. Обвиняемый лег спать, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

Тело нашел третий вахтовик, который тоже приехал из Саратовской области и жил вместе с коллегами. Когда мужчина, обвиняемый в убийстве, проснулся и протрезвел, то признался в том, что натворил. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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