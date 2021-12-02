Жителей и гостей Кировска предупреждают о спуске лавин в Хибинах

При возникновении вопросов можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу Кировска.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
2 декабря с 16.00 и до завершения планируется принудительный спуск лавин в Хибинах. Работы по активному воздействию на снежный покров с применением взрывчатых материалов будут проходить в лавинных очагах № 16, 17, 18 (23 километр).
- В связи с проведением работ будет введено ограничение движения поездов на перегоне ст. Юкспориок – ст. Погрузочная-2, автотранспорта по основной автодороге 23 км – мкр. Кукисвумчорр (кратковременно), - сообщили в ГУ МЧС России по Мурманской области.
Нахождение людей в опасной зоне запрещено.
При возникновении вопросов можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу Кировска по телефону: 8 (815-31) 5-57-89 (круглосуточно).
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