ДК моряков в Мурманске украсит подсветка

Сейчас у ДК моряков нет венчающего карниза. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В июле 2021 года начался капитальный ремонт фасада здания Дома культуры моряков в Мурманске. Работы планировали завершить к 15 ноября, но сейчас стало известно, что сдадут объект не раньше июля-августа 2022 года. Причина тому - ряд проблем, который выявили уже после начала ремонта.

Так, во время обследования здания точечно вскрывалась металлическая обшивка венчающего карниза ДК. И стало понятно, что он разрушен, но есть. А вот когда листы полностью сняли, то выяснилось, что проверка была слишком "удачной" - на самом деле карниза на 90% уже нет. Остатки демонтировали и стали думать, что делать дальше.

- Пытались выйти из ситуации. Есть технологии, когда венчающий венец делается полностью "под ключ" на заводе, но даже если идти по этой технологии, то все равно все должно быть подобрано и единовременно смонтировано. Зимой такие работы проводить нельзя, - сообщил и. о. министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

Скульптуры белых медведей тоже приведут в порядок. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Вторая проблема на объекте - выяснилось, что под несущими конструкциями слишком много пустот. Сейчас готовится новая проектная документация, чтобы исправить все эти недочеты. Дополнительные работы могут обойтись в 8-10 миллионов рублей.

Сейчас подрядчик будет делать то, что можно по сезону: зачистку фасада от старой краски, установку стеклопакетов, восстановление крыльцо, реставрацию скульптуры белых медведей. В минстрое сообщили о планах на восстановление утраченных архитектурных элементов фасада и создание архитектурной подсветки.

Привести в порядок Дом культуры моряков хотят и изнутри, сейчас проект проходит экспертизу.

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