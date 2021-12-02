В Мурманской области выросли цены на куриные яйца и морковь

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманскстате сообщили, как изменились цены на отдельные виды продуктов первой необходимости за последнюю неделю. Мониторинг ведется по перечню, утвержденному Росстатом, в Мурманске, Апатитах и Североморске.

- С 23 по 29 ноября наибольшее увеличение цен отмечено на куриные яйца (на 2,4%), морковь (на 1,9%), пищевую поваренную соль (на 0,7%), черный байховый чай (на 0,5%). Снизилась средняя цена на картофель (на 1,2%), вермишель и яблоки (на 1,1%), - уточнили в ведомстве.

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним: за год инфляция в Мурманской области выросла до 7,2 %. Больше всего цены подскочили на продовольственные товары.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители Мурманской области могут присоединиться к акции «Новогоднее чудо». Каждый желающий может купить подарок для детей из социальных учреждений (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru