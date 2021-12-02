В Мурманской области выросли цены на куриные яйца и морковь

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманскстате сообщили, как изменились цены на отдельные виды продуктов первой необходимости за последнюю неделю. Мониторинг ведется по перечню, утвержденному Росстатом, в Мурманске, Апатитах и Североморске.
- С 23 по 29 ноября наибольшее увеличение цен отмечено на куриные яйца (на 2,4%), морковь (на 1,9%), пищевую поваренную соль (на 0,7%), черный байховый чай (на 0,5%). Снизилась средняя цена на картофель (на 1,2%), вермишель и яблоки (на 1,1%), - уточнили в ведомстве.
На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.
Напомним: за год инфляция в Мурманской области выросла до 7,2 %. Больше всего цены подскочили на продовольственные товары.
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