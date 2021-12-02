В Мончегорске поставят стелу "Город трудовой доблести"

Получение звания накладывает ряд обязательств. Одно из них - установка стелы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В сентябре 2021 года стало известно, что Мончегорск вошел в число 12 городов, которым будет присвоено звание "Город трудовой доблести". Этому событию предшествовала работа длиной в полтора года: специалисты собрались пакет документов в несколько сотен страниц, чтобы рассказать о военной истории города металлургов и его вкладе в Победу.

Получение звания накладывает ряд обязательств. Одно из них - установка стелы.

- На ней будет размещен герб Мончегорска и указ Президента. Стелу установим в доступном месте, чтобы каждый желающий мог к ней подойти. На данный момент готовится проект. 2022 год - юбилейный для Мончегорска, и до сентября, когда городу исполнится 85 лет, планируем закончить все работы, - рассказал "КП"-Мурманск" глава администрации Виктор Садчиков.

Также в обязательном порядке на День города и День Победы в муниципалитете должны проводить салют, хотя и сейчас эта традиция в городе есть.

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