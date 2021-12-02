На севере Мурманской области бушует сильный ветер

В Мурманской области сохраняется сильный ветер, о котором северян предупредили еще 1 декабря. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области сохраняется сильный ветер, о котором северян предупредили еще 1 декабря.

- По данным Мурманского УГМС, 2 декабря до 18 часов на севере Мурманской области и в Мурманске сохранится сильный северо-восточный ветер, снег, метель, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Напомним: из-за метели закрыты дороги на Териберку и Туманный.

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