В Кировске ветер в порывах достигал 29 м/с

Днем 2 декабря непогода должна утихнуть. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Начало календарной зимы в Мурманской области началось с непогоды. Особенно сильно метель бушевала 1 декабря в Хибинах.

- Подуспокоившись вечером, ночью Кировск вновь пошел на разгон и даже опередил Териберку по порывам ветра. Там шторм утихает, порывы ночью опустились до 25-26 м/с. А вот в Кировске напротив поднялись до 28-29 м/с. Днем 2 декабря ветер начнет ослабевать окончательно, - сообщает паблик "Погода в Мурманске".

Напомним: дорогу на Териберку закрыли из-за непогоды.

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