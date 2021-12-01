Житель Мурманска 90 раз ударил 83-летнюю бабушку своей сожительницы

Мужчина не признавался в убийстве пожилой северянки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ленинский районный суд Мурманска вынес приговор 48-летнему мужчине, который до смерти забил 83-летнюю бабушку своей сожительницы.

24 февраля 2020 года северянин крепко выпил и поссорился с пожилой женщиной. От слов перешел к драке, позже на теле убитой насчитали около 90 ударов по голове, телу, рукам и ногам.

- В судебном заседании подсудимый свою вину не признал, указал, что к убийству пожилой женщины не причастен, - сообщили в Ленинском суде.

Но коллегия присяжных заседателей все равно признала вину северянина. Его приговорили к 12 годам исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год 06 месяцев. Также осужденный должен возместить родственникам погибшей причиненный преступлением моральный вред в общей сумме 1 500 000 рублей и имущественный вред в сумме 85 163 рублей.

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