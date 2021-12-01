Во время реконструкции Дома культуры моряков в Мурманске подрядчик обнаружил серьезную проблему

Дом культуры моряков в Мурманске за 85 лет ни разу капитально не ремонтировался. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В июле 2021 года начался капитальный ремонт фасада Дома культуры моряков в Мурманске. Зданию уже 85 лет, и никогда прежде его основательно в порядок не приводили.

Работы планировали завершить к 15 ноября, однако новый срок сдачи - не раньше июля 2021 года. Причина - венчающий карниз, который оказался почти полностью разрушен.

- Когда здание изучалось перед началом работ, венец был закрыт металлическими листами, и было не видно, в каком он состоянии. После выяснилось, что он разрушен почти на 90%, - рассказал и.о. министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

При отрицательных температурах восстанавливать венчающий карниз нельзя. На данный момент идут те работы, которые можно выполнить до утверждения нового проекта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области восемь медработников умерли от коронавируса с начала пандемии. Их семьи получили страховые выплаты (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru