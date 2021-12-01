Житель Мурмашей напал на улице на 89-летнюю бабушку

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ "Грабеж. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В отдел полиции Кольского района обратилась 89-летняя пенсионерка, рассказав что у дома на улице Цесарского в Мурмашах на нее напал и ограбил незнакомец.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили пожилую женщину, свидетелей и очевидцев. Выяснилось, что злоумышленник с применением насилия открыто похитил у северянки сумку, в котором лежали 28 тысяч рублей. Нападавший толкнул женщину, вырвал из рук сумку, после чего скрылся в неизвестном направлении.

- По горячим следам мужчину задержали. Подозреваемым оказался неработающий, ранее судимый за кражу, местный житель 1982 года рождения. Похищенное у него забрали, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ "Грабеж. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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