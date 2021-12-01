За сутки в Мурманской области 220 человек заболели коронавирусом

Выздоровели 67 756 северян, на лечении остаются 16 478 пациентов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 1 декабря 2021 года, за последние сутки 220 человека узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 86 798 человек, количество летальных исходов - 2564 (+7 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+84, всего 41329), Кандалакшский район (+27, всего 6566 и Североморск (+27, всего 7582).

Выздоровели 67 756 северян, на лечении остаются 16 478 пациентов.

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