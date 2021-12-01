Эксплуатация Кольской АЭС соответствует лучшим мировым стандартам производства электрической энергии

Каждый год в районе расположения АЭС специалистами станции и независимыми организациями выполняется мониторинг состояния окружающей среды. Фото: Управление информации и общественных связей Кольской АЭС

Об этом было сообщено в ходе презентации отчета об экологической безопасности за 2020, который был представлен накануне Всероссийской акции «Ноль негативного воздействия на окружающую среду» студентам кафедры естественных наук Мурманского арктического государственного университета. Кольская АЭС ежегодно проводит публичные презентации отчета об экологии. В текущем году, в связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой, презентация организована в формате онлайн-конференции.

Каждый год в районе расположения АЭС специалистами станции и независимыми организациями выполняется мониторинг состояния окружающей среды. Проверка включает в себя контроль за всеми компонентами природной среды, такими как атмосферный воздух, природные воды, почва, растительность и животный мир.

В экологическом отчете представлены детальные данные производственного экологического контроля и мониторинга окружающей среды за 2020 год. Так из отчета можно узнать, что по радиоизотопу йода-131 годовые выбросы составляют всего 0,31% от допустимого уровня. По цезию-137 – 1,64%, а по кобальту-60 этот показатель еще ниже – 0,39% от допустимой нормы. Объем выбросов загрязняющих (нерадиоактивных) веществ в общем объеме выбросов предприятий Мурманской области составил всего 0,03 %.

Эксплуатация заполярной атомной станции соответствует лучшим мировым стандартам производства электрической энергии, что позволяет поддерживать состояние окружающей среды в районе ее расположения на уровне фоновых значений по всем компонентам.

«Кольская АЭС обеспечивает электроэнергией более половины потребителей в Мурманской области и на севере Карелии, среди которых не только города и поселки, но и крупнейшие промышленные предприятия региона. Важно понимать, что атомная энергетика является «зеленой» - она не оказывает влияния на окружающую среду, так как позволяет получать электричество без сжигания органического топлива и выбросов в атмосферу углекислого газа», - отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

Важными традициями Кольской АЭС в осуществлении поддержания чистоты окружающей среды является проведение на постоянной основе экологических туров, экскурсий, акций, экосубботников для жителей города Полярные Зори, проведение экологических семинаров, конференций.

Целью экологической политики атомной станции является создание таких условий эксплуатации, при которых наиболее эффективно обеспечивается сохранение природных систем Кольского полуострова. Подробно о том, насколько минимально воздействует атомная станция на экологию Кольского севера, можно узнать из экологического отчета, размещенного на сайте Концерна «Росэнергоатом».

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