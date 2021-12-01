В Мурманской области на местах бывших нацистских лагерей установят мемориальные плиты

Планируется создать две новые мемориальные таблички - в память жертв лагерей «Наутси» и в окрестностях Лиинахамари. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На севере Мурманской области, практически на границе с Норвегией, собираются установить мемориальные плиты на местах бывших нацистских лагерей для советских военнопленных. Ориентировочно они должны появиться в 2022 году.

Планируется создать две новые мемориальные таблички - в память жертв лагерей «Наутси» и в окрестностях Лиинахамари. Такую инициативу поддержали жители Печенгского округа. При этом северяне считают, что две таблички на все Заполярье - это очень мало.

- Не все понимают, что на территории Петсамо было огромное количество рабочих команд. Здесь находились как финские концлагеря, так и немецкие. Шталаг 322 был основной. На Север Петсамо доставляли военнопленных из других концлагарей, - рассказала «АиФ-Мурманск» краевед Печенгского округа Галина Быстрова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Мурманска поверил мошенникам и остался без 12 миллионов рублей. Мужчине позвонил лжесотрудник безопасности банка (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru