Открытие главной елки в Мурманске в 2021 году: когда зажгут огни, дата праздника

Как сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, елку откроют в ближайшее воскресенье. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Через месяц - Новый год, а уже на этой неделе в Мурманске зажгутся огни на главной елке, что красуется на Пяти Углах. Как сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, елку откроют в ближайшее воскресенье.

- 5 декабря мы зажжем огни на елке, установленной на площади Пять Углов. В этом году в Мурманске будут украшены еще несколько локаций и точек. Я думаю, что наши жители приятно удивятся новогоднему украшению, поэтому в воскресенье всех ждем на праздник, – отметил глава региона.

Елка засверкает огнями в 15.00.

Напомним: в Мурманске зажгут иллюминацию над проспектом Ленина. Северяне могут застать этот момент.

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