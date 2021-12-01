В Мурманске зажгут иллюминацию над проспектом Ленина

Символично в первый день зимы Мурманск засияет огнями. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Символично в первый день зимы Мурманск засияет огнями. Так, 1 декабря в 15.45 над проспектом Ленина зажгут новую иллюминацию. А уже 5 декабря на Пяти Углах откроют главную елку заполярной столицы.

Напомним: осенью чаек, корабли и волны, которые много лет украшали главную транспортную артерию города сняли и заменили на северное сияние.

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