В Мурманске зажгут иллюминацию над проспектом Ленина

Символично в первый день зимы Мурманск засияет огнями.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Символично в первый день зимы Мурманск засияет огнями. Так, 1 декабря в 15.45 над проспектом Ленина зажгут новую иллюминацию. А уже 5 декабря на Пяти Углах откроют главную елку заполярной столицы.
Напомним: осенью чаек, корабли и волны, которые много лет украшали главную транспортную артерию города сняли и заменили на северное сияние.
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