В ДТП на мосту в районе Лопарской погиб 25-летний водитель

По факту авария проводится проверка. Фото: vk.com/murmansk_dtp

30 ноября в Мурманской области в районе Лопарской произошло смертельное лобовое ДТП на мосту.

- В 15.20 на 1353 километра автодороги Р-21 "Кола" водитель автомобиля ВАЗ, двигаясь в сторону Санкт-Петербурга, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Jeep Cherokee, - сообщила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

До приезда скорой помощи погиб 25-летний водитель отечественного авто. Водитель Jeep был обслужен амбулаторно. По данному факту проводится проверка.

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