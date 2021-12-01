Мичман 22 года служил в Полярном по поддельному диплому

В результате обмана военнослужащему с 1996 по 2018 год необоснованно начислили и выплатили более 457 тысяч рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Бывшему военнослужащему из Полярного вынесли обвинительный приговор. Он признан виновным в совершении преступления по части 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в крупном размере".

- Как установило следствие и суд, что в один из весенних дней 1996 года мужчина с целью незаконного обогащения предъявил вышестоящему командованию изготовленную им подложную копию диплома о якобы наличии у него среднего специального образования, на основании которого в том же году ему было присвоено воинское звание «мичман», - сообщили в Следственном комитете РФ по Северному флоту.

В результате обмана военнослужащему с 1996 по 2018 год необоснованно начислили и выплатили более 457 тысяч рублей, чем государству причинен имущественный вред.

Полярнинский гарнизонный военный суд с учетом раскаяния северянина назначил ему наказание в виде штрафа - 100 тысяч рублей. Также судом удовлетворен гражданский иск военного прокурора о взыскании с мужчины в пользу военного ведомства всей незаконно полученной суммы денег.

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