Жителей Мурманска зовут на обсуждение реконструкции площади Пять Углов

Реконструкция площади Пять Углов - одна из самых острых тем в Мурманске. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Реконструкция площади Пять Углов - одна из самых острых тем в Мурманске. Концепций по ее преображению было много, но ни одна не была тепло встречена северянами.

10 декабря в 19.00 мурманчан приглашают на семинар «Какой будет площадь «Пять Углов»: презентация и обсуждение концепции». Ее представит петербургское бюро «Хвоя».

- Концепция носит предварительный характер. На семинаре каждый мурманчанин сможет обсудить свои идеи и дать комментарии, замечания и предложения к проекту, - отметили организаторы встречи.

На семинаре из-за ковидных ограничений смогут присутствовать только 50 человек. Остальные смогут присоединиться к обсуждению через Zoom.

Подробности можно узнать здесь.

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