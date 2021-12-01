Жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска больше остальных заинтересованы в переезде в Мурманскую область

В сравнении с 2020 годом число тех, кто рассматривает Заполярье для жизни и работы, выросло на 136%. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Специалисты сайта hh.ru представили информацию, кто и почему больше всего хочет переехать в Мурманскую область.

В сравнении с 2020 годом число тех, кто рассматривает Заполярье для жизни и работы, выросло на 136%.

- Больше других заинтересованы в переезде в Мурманскую область соискатели из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Уфы, Саратова и Калининграда. Интересно, что основная часть иногородних соискателей претендуют на зарплату около 90 000 рублей, что на 76% выше, чем средняя предлагаемая в Мурманской области (50 900 рублей) и на 80% выше, чем в среднем запрашивают сами местные жители (50 000 рублей), - сообщает hh.ru.

Портрет того, кто хочет переехать, выглядит так: мужчина с опытом работы более 6 лет. 19% от общего числа соискателей хотят работать вахтовым методом, 12% рассматривают удаленный формат. Интереснее всего Мурманская область оказалась для специалистов из производственной сферы, строительной, транспортной отрасли, а также сферы добычи сырья.

- При этом на данный момент на рынке труда Мурманской области во всех перечисленных выше сферах наблюдается серьезный дефицит кандидатов на рабочие места (от 1 до 3 резюме на одну вакансию), поэтому приезд новых кандидатов может качественно улучшить ситуацию и помочь развитию локальной экономики, - отмечают авторы исследования.

- Меньше других за последнее время изъявляли желание переехать в Мурманскую область ради новой работы представители сферы страхования, салонов красоты и фитнеса, а также сферы консультирования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Мурманска поверил мошенникам и остался без 12 миллионов рублей. Мужчине позвонил лжесотрудник безопасности банка (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru