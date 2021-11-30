МЧС: В больнице Мурманска произошел не взрыв, а хлопок

В инфекционной больнице Мурманска произошло ЧП. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 30 ноября в инфекционной больнице на улице Полухина в Мурманске случилось ЧП. Первоначально сообщалось о взрыве баллона с кислородом.

- По уточненной информации, произошел хлопок без возгорания, сам баллон не поврежден. Погибших, пострадавших нет. Ковидное отделение работает в штатном режиме, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

Как уточнили в правительстве Мурманской области, ЧП произошло в 19.45.

- Вышел из строя 5-литровый кислородный баллон - сорвало редуктор. Произошел выброс с хлопком сжатого кислорода из баллона. Проводится проверка, - рассказали в правительстве.

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