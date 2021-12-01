В небе над Мурманском сияют световые столбы

Ледяные кристаллы преломляют падающий на них свет и получается красивое природное явление. Фото: Алена Гаврилова/"АиФ-Мурманск"

С приходом морозов в Мурманске можно заметить красивое оптическое явление - световые столбы, сияющие в небе. Синоптики отмечают, что такое явление характерно для холодного времени года.

- В морозную безветренную погоду определенной формы ледяные кристаллы (шестиугольные плоские или столбовидные) преломляют падающий на них свет. Это может быть как низкое солнце с луной, так и другие источники света, например, фонари, - объяснил причину возникновения явления «АиФ-Мурманск» администратор группы «Погода в Мурманске», народный синоптик Виталий Макаров.

Напомним: жителей Мурманской области предупреждают о метели. Ветер усилится до 20 метров в секунду.

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