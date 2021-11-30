Владимир Щегольков снимет фильм о Мурманской области

Фильм поведает о проблемах, радостях, специфике жизни в уголках крайнего севера. Фото: Олег ФИЛОНОК

Заполярье продолжает привлекать внимание киношников. Так, режиссер Владимир Щегольков собирается снять новый фильм про Заполярье. Идея в том, чтобы создать киноальманах о специфике жизни на русском Севере.

- Есть люди, которые любят юг, а есть те, кому больше по душе Север. Я отношусь ко вторым. Мне очень нравится ваш регион, это что-то невероятное! Не хочется останавливаться на том, что уже сделано, здесь нужно снимать еще! Мне пришла идея подготовить своего рода киноальманах, который состоит из новелл, написанных жителями Заполярья, - поделился режиссер с «АиФ-Мурманск».

Фильм поведает о проблемах, радостях, специфике жизни в уголках крайнего севера.

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