В Мурманске на перекрестке разбились Mazda и Hyundai

В аварии обошлось без пострадавших. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Около полудня 30 ноября в Мурманске на перекрестке улицы Хлобыстова с проспектом Героев-североморцев произошла жесткая авария. Столкнулись Mazda и Hyundai, у обоих машин передняя часть оказалась всмятку.

- В данном ДТП никто не пострадал, на месте работали сотрудники ГИБДД, - уточнила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

В паблике "Мурманск ДТП ЧП" северяне отмечают, что на этом перекрестке нужны стрелки, чтобы повысить безопасность дорожного движения.

- Там троллейбусы и автобусы поворачивают. И транспорт, едущий из Североморска, не видно. Постоянно много машин, в час пик всегда пробка, аварии часто случаются. И машины при этом, как правило, вылетают на тротуар, где люди ждут разрешающего сигнала светофора. К тоже, рядом детская площадка, - отметил мурманчанин Сергей Казанцев.

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