В Мончегорске водитель Renault сбил 8-летнего мальчика

На место происшествия приежала "скорая". Фото: vk.com/monchegorsk.gov_murman

26 ноября в Мончегорске произошло ДТП, в котором пострадал 8-летний мальчик. Ребенок переходил дорогу не по "зебре". Водитель, который сбил юного северянина, не успел вовремя среагировать, так как мальчик внезапно выбежал на дорогу, появившись из-за другой машины.

- Как сообщают госавтоинспекторы, примерно в 13.16 в районе дома № 14 на улице Советской мальчик вышел из ворот школы на тротуар, далее – на проезжую часть дороги из-за припаркованного автомобиля, где ударился о корпус двигавшегося автомобиля Renault, - рассказали в администрации Мончегорска.

На место происшествия выезжала "скорая". Медики осмотрели ребенка и оказали помощь.

Как уточнила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская, школьник шел к своим родителям, которые ждали его в машине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Мурманска поверил мошенникам и остался без 12 миллионов рублей. Мужчине позвонил лжесотрудник безопасности банка (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru