Ограничения в Мурманске на 1 декабря 2021 года: что закрыто и что будет работать

Что в Мурманской области будет открыто, а что закрыто с 1 декабря 2021 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманске сохраняются ограничения, введенные из-за ковида. Рассказываем, что будет работать с 1 декабря 2021 года, а что будет закрыто.

Так, большинство общественных мест, учреждений и заведений в регионе продолжают работать, но посещать их можно только тем, кто имеет QR-код о вакцинации или перенесенном COVID-19 или его альтернативу (бумажную справку о вакцинации, болезни или медотводе). Это правило распространяется на торговые и торгово-развлекательные центры, кинотеатры, театры, филармонию и т.д.

А вот кальянные и детские игровые комнаты до сих пор закрыты, до особого распоряжения.

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