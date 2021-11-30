Детей в Мурманской области не допустят к спортивным и культурным мероприятиям без вакцинации от гриппа

Темпы вакцинации от гриппа в регионе низкие. Фото: Олег ЗОЛОТО

Так как в Мурманской области растет заболеваемость ОРВИ и гриппом - 11216 случаев за 47 неделю - региональный Роспотребнадзор принял ряд решений для активизации вакцинации от гриппа.

- Основная регистрация за счет роста заболеваемости среди школьников, пороговый уровень превышен на 105,2%, это самый высокий показатель среди всех контингентов, – отметил государственный санитарный врач по Мурманской области Александр Сергеев.

При этом темпы вакцинации от гриппа в регионе низкие. По данным на 26 ноября, медицинские организации реализовали в регионе от 39 до 69% имеющейся вакцины. Поэтому было принято решение реализовать остатки противогриппозных вакцин до 10 декабря этого года.

- Главный санитарный врач также порекомендовал активизировать работу по иммунизации против гриппа населения области, обратив особое внимание на группы риска: работники образования, торговли, коммунального хозяйства, студенты, организованные дети дошкольного и школьного возраста, - сообщили в минздраве региона.

Так, с 6 декабря допуск несовершеннолетних к участию в спортивных и иных культурно-массовых мероприятиях будет возможен при наличии прививки против гриппа.

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