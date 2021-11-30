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Общество30 ноября 2021 10:23

В Североморске сотрудники ДПС помогли ребенку быстро добраться до больницы

Девочке резко стало плохо
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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Девочку нужно было быстро доставить до медучреждения.

Девочку нужно было быстро доставить до медучреждения.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель Североморска от души поблагодарил сотрудников ДПС за спасение своей дочери. Так, родителям пришлось обратиться за помощью к госавтоинспекторам, когда их ребенку стало плохо, а до дома было далеко. Девочку нужно было быстро доставить в медучреждение.

- Хочу поблагодарить от всего сердца сотрудников ДПС, которые утром 29 ноября без единого слова откликнулись и помогли доставить ребенка со старого КПП Североморска до больницы в Мурманске. Огромное человеческое спасибо! - написал Сергей Иванов в паблике "Мурманск ДТП ЧП".

В Госавтоинспекции в ближайшее время обещали рассказать подробности спасения ребенка.

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