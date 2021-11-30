Кандидат на должность главы администрации Мурманска Алексей Лукичев: биография

Алексей Лукичев родился в Туле, потом жил на Сахалине, в Мурманскую область переехал в 1974 году. Фото: rucompany.ru

30 ноября Совет депутатов Мурманска рассматривает вопрос о выборе главы администрации. Кандидатов два - вице-губернатор Юрий Сердечкин и Алексей Лукичев.

Алексей Лукичев родился в Туле, потом жил на Сахалине, в Мурманскую область переехал в 1974 году.

- Я мечтал о море. Первая моя запись в трудовой - матрос Мурманского тралового флота, там проработал два года, потом служил в Берлине, получив возможность работать за границей, устроился в Мурманское морское пароходство, - рассказал во время выступления в горсовете Алексей Лукичев. - Затем работал в министерстве финансов РСФР, занимались поиском злоупотреблений, оттуда ушел в Мурманскавтодор главным бухгалтером. После губернатор Комаров пригласил меня работать в областную администрацию.

В дальнейшем Лукичев работал в банках, частных финансовых организациях, по приглашению Андрея Чибиса возглавил авиалесоохрану, в Фонде социального страхования.

Биографию Юрия Сердечкина можно прочитать здесь.

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