Изменился график работы пунктов вакцинации в торговых центрах Мурманска

Прививочные бригады также продолжают вакцинацию в лечебных учреждениях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Режим работы выездных прививочных пунктов в торговых центрах Мурманска изменен. Как сообщили в региональном оперштабе, с 1 декабря прививку от коронавируса можно сделать в ТЦ с 12.00 до 20.00 ежедневно.

Мобильные прививочные пункты расположены в ТЦ "Форум" (этаж С), ТЦ "Плазма" (I этаж) и в ТЦ "Молл" (II этаж).

Прививочные бригады также продолжают вакцинацию в лечебных учреждениях. Для категории 65+ работают отдельные кабинеты. Прийти в них пенсионеры могут без предварительной записи.

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