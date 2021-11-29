За сутки в Мурманской области 233 человека заболели коронавирусом

Больше всего зараженных приходится на Мурманск. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 29 ноября 2021 года, за последние сутки 233 человека узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 86 347 человек, количество летальных исходов - 2550 (+7 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+93, всего 41158), Кандалакшский район (+32, всего 6510) и Североморск (+25, всего 7531).

Выздоровели 67 197 северян, на лечении остаются 16 600 пациентов.

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