При пожаре в доме на улице Николаева в Мурманске погибла 41-летняя женщина

Для определения причины смерти погибшей назначена судебно-медицинская экспертиза. Фото: vk.com/sumurm

Утром 27 ноября в доме №5 на улице Николаева в Мурманске произошел пожар, который унес жизнь человека. Погибла женщина, проживавшая в квартире этого дома.

- На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Личность погибшей установлена, ею оказалась местная жительница, 1980 года рождения. Очаг возгорания располагался в одной из комнат. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Алина Александрович.

Для определения причины смерти погибшей назначена судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, для установления причин пожара проводится пожарно-техническая судебная экспертиза.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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