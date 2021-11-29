Под «Гектар Арктики» создадут центры питания для дорог «Титовка» и «Серебрянка»

В приоритете электрофикация и дороги. Фото: Олег ФИЛОНОК

Мурманская область является самым активным регионом по реализации программы «Гектар Арктики». Северяне подали с августа 2021 года уже 3022 заявлений.

- Развитие инфраструктуры - наш следующий шаг. В приоритете электрофикация и дороги. Также составлена тепловая карта. Ведем работу с федеральным правительством о создания центра питания для дорог «Титовка» и «Серебрянка» в 2022 году, - сообщила вице-губернатор Ольга Кузнецова.

Напомним: на кадастровом оформлении находится каждое второе заявление.

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