Пенсионер из Мурманска попал в больницу из-за дочери

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пожилой мурманчанин оказался в больнице после ссоры со своей дочерью. Врачи диагностировали у него колото-резанную рану затылочной области. Согласно медицинскому заключению, причиненный вред здоровью относится к легкой степени тяжести.

40-летнюю местную жительницу, родственницу северянина, задержали. Ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за оборот наркотиков, грабеж и мелкое хищение.

- Северянка учинила скандал отцу, после того, как в судебном порядке по заявлению пенсионера за пренебрежительное отношение матери к своим родительским обязанностям ее ребенка забрали в соцучреждение. В процессе разгоревшегося конфликта дочь ударила его бутылкой по голове. Пожилой мужчина самостоятельно вызвал скорую помощь, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ. Женщине грозит до двух лет лишения свободы. С нее взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Мурманска поверил мошенникам и остался без 12 миллионов рублей. Мужчине позвонил лжесотрудник безопасности банка (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru