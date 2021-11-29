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Общество29 ноября 2021 7:05

Губернатор Мурманской области прокомментировал массовую ночную драку в ресторане Апатитов

Заведение нарушало антиковидные ограничения
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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Глава Апатитов должен будет доложить об инциденте на заседании оперативного штаба по коронавирусу. Фото: правительство МО

Глава Апатитов должен будет доложить об инциденте на заседании оперативного штаба по коронавирусу. Фото: правительство МО

Губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве региона затронул тему массовой драки, которая произошла ночью 27 ноября в апатитском ресторане "Заполярье". В тот день разнимать несколько компаний подвыпивших посетителей пришлось сотрудникам Росгвардии и полицейским.

Несмотря на то, что общепит в Мурманской области может работать только до 23.00, заведение было открыто ночью и тем самым нарушало антиковидные ограничения.

- Прошу комитет по безопасности жизнедеятельности вместе с правоохранителями разобраться в ситуации и дать мне данные по тому, кто привлечен к ответственности и по каким причинам это произошло, - сказал глава региона.

Также глава Апатитов должен будет доложить об инциденте на заседании оперативного штаба по коронавирусу.

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