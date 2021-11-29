Главную новогоднюю елку в Мурманске откроют 5 декабря

Город также продолжают украшать к Новому году. Фото: gov-murman.ru

Огни на главной новогодней елке Мурманска, которая красуется на Пяти Углах, зажгут в ближайшее воскресенье - 5 декабря. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис на оперативном совещании.

- В этом году в Мурманске будут также украшены еще несколько локаций и точек. Я думаю, что наши жители приятно удивятся новогоднему украшению, поэтому 5 декабря всех ждем на праздник, – отметил Андрей Чибис.

Также губернатор обратился к главам администраций других муниципалитетов с просьбой не откладывать мероприятия по украшению своих городов на последнюю неделю перед Новым годом.

- В начале декабря новогодние украшения и иллюминация должны везде появиться, и небольшие праздничные мероприятия на улице могут быть проведены, чтобы с учетом полярной ночи добавить хорошего настроения нашим жителям, - сказал он.

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