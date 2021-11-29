В Мурманской области план по вакцинации выполнен на 67%

Ситуация под контролем, но остается напряженной. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На оперативном совещании в региональном правительстве министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев доложил об остановке по коронавирусу.

На данный момент в медучреждениях региона развернуто 1194 койки.

Из областного бюджета лекарствами обеспечены 102,5 тысяч северян и 49 тысяч - за счет федерального бюджета.

- Продолжается прививочная компания. За неделю 2,5 тысяч человек сделали прививку в прививочных пунктах, расположенных в ТЦ. Всего в Мурманской области привито 310 тысяч человек, 67% от плана по вакцинации. Записано на прививку более 80 тысяч человек, - сообщил министр.

Ситуация под контролем, но остается напряженной. Губернатор Андрей Чибис призывает всех прививаться, чтобы создать коллективный иммунитет и защитить себя.

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